La sostenibilità multi-servizi di MM. Ecco perché è un balzo nel futuro

C'è qualcosa di decisamente significativo nella parola "sostenibilità". Per troppo tempo la sostenibilità è stata declinata solo e unicamente in termini di ambiente (e ambientalismo). Sostenibile è ciò che non inquina. Oggi invece, ed è decisamente una buona notizia, la sostenibilità è un concetto "solido" con molte facce. Il concetto di sostenibilità solida, con molti lati, è emerso con grande evidenza nel workshop multi-stakeholder di MM, appunto sulla "sostenibilità". Un bel passo avanti tematico, nella presentazione di un bilancio di sostenibilità pieno di numeri, ovviamente, ma anche di idee. La presentazione, avvenuta questa mattina nella sede MM SPA di via del Vecchio Politecnico, ha visto gli interventi e i saluti del presidente Davide Corritore, degli assessori alla Casa e Lavori Pubblici Gabriele Rabaiotti e dell'assessore all'Ambiente e Trasporti Marco Granelli. L'esposizione ha poi visto alternarsi il direttore generale Stefano Cetti, Valentina Minetti, Lorenzo Persi, Luca MOntani.



Quindi, il concetto di sostenibilità. C'è la sostenibilità ambientale. Ma anche quella economica, e pure quella sociale, come ha indicato l'assessore Rabaiotti con felice intuizione. "La società MM si profila come una azienda "a servizio della sostenibilità" e non parlo solo di quella finanziaria, ma parlo invece del suo core business che costituisce la sua natura d'impresa. Il core business di MM è la città e l'ambito territoriale di Milano, città che come altre subisce e sopporta la sfida della sostenibilità. Che cosa racconta e ci restituisce MM nella città? Il tema della mobilità e della connessione fisica, che non è banale. Dell'approvvigionamento idrico, tema decisivo nella storia della città. Il tema della casa, perché la città è il luogo dell'abitare. MM si confronta con l'efficacia e l'efficienza amministrativa. Ma deve mettere in campo una sensibilità sociale perché parliamo della vita dei cittadini. Ecco, parliamo di sostenibilità sociale".



Davide Corritore, presidente di MM, ha messo l'accento sul concetto di innovazione e unicità: "Siamo una società multiservizi unica in Italia. In Italia si pensa a volte che tutto quello che è grosso non va bene, ma in effetti la sostenibilità alla quale dobbiamo pensare è quella dell'efficienza. E' l'efficienza che misura la nostra capacità. Quando si pensa ad MM SPA bisogna pensare alla logica di ingegnerizzazione dei processi per generare efficienza. Ma anche innovazione e investimenti: partecipiamo a processi che generano servizi e investimenti sul territorio. Qualche esempio? 870 milioni di investimenti nei prossimi 20 anni sull'acqua per un esempio di 2,3 miliardi di Pil territoriale".



Completa il quadro Marco Granelli: "MM lavora per la città. La sostenibilità per i cittadini è al centro della nostra riflessione. Sostenibilità vuol dire efficienza, ma anche comunicazione con i cittadini. Sostenibilità vuol dire lavoro di tutti i giorni: una amministrazione è giudicata dalle grandi cose, sicuramente dai grandi obiettivi, ma anche sul servizio quotidiano. Per fare questo c'è bisogno di continue innovazioni e salti di qualità". Insomma, sostenibilità non vuol dire "essere sostenuti", ma "essere in grado di sostenere". Sostenere progetti, sostenere futuro. Perché Milano ha bisogno di ruoli attivi e non di declinazioni passive dei verbi.



