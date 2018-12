"La specialità" in Prima nazionale il 21 dicembre ad Après-coup Milano

Due attori, un musicista, una cena: questi gli ingredienti de “La specialità”, che debutta il 21 dicembre ad Après-coup Milano, via Privata della Braida, 5

Madame e Monsieur sono lieti di accogliervi: il menu della serata prevede parole da mangiare, cibo da ascoltare, musica da assaporare, teatro da mordere, canzoni da gustare. Al vostro tavolo si accomoderà non solo chi è venuto con voi, ma anche chi non conoscete affatto: a Madame e Monsieur piace mescolare gli ingredienti, insaporirli, accordarli al vostro palato, ma sempre secondo il loro gusto.

Liberamente ispirato al racconto “La specialità della casa” di Stanley Ellin, lo spettacolo instaura un gioco di seduzione in cui gli attori accolgono, servono ai tavoli, dialogano con gli ospiti e tra di loro. Si crea così un’intimità che sposta continuamente il confine tra apparenza e realtà, lecito e non lecito: portata dopo portata, la trama si rivela e lo spettatore si accorge di farne inevitabilmente parte. Parole, musica e canzoni sono le pedine di questo gioco teatrale, che conduce la sua partita muovendo sulla scacchiera sentimenti, passioni e relazioni e ne osserva il limite estremo per lasciarne emergere la disordinata umanità.

Nella cucina di Madame e Monsieur si gioca un gioco che ogni sera si arricchisce della vostra presenza e forse qualcuno di voi ne farà parte anche più degli altri. Madame e Monsieur si nutrono di segreti inconfessabili, peccati da non perdonare, passioni da vivere fino alla fine, ma attenzione: sono molto abili nell’amalgamare la realtà con la finzione. E’ il loro mestiere. Benvenuti.

PRIMA NAZIONALE

Venerdì 21 dicembre ore 20:00

Teatro: LA SPECIALITÀ Spettacolo con cena, servita dagli attori

Ispirato al racconto “La specialità della casa” di Stanley Ellin

Produzione Op.64 - Regia: Federica Santambrogio - Con: Erika Urban e Cristian Giammarini - Drammaturgia: Federica Di Rosa

Musica: Matteo Manzitti - Direzione: Pilar Bravo - Costumi: Micaela Sollecito

INGRESSO: 30 EURO COMPRENSIVO DI CENA

Info e prenotazioni: proscenio@apres-coup.it oppure chiamando il numero 0238243105 (Inizio spettacolo alle 20:00. Per rispetto degli artisti e degli altri ospiti si prega di essere ad Après-coup entro le 19:45)