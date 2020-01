La Torre Velasca di Milano da Unipol ad Hines

La Torre Velasca, iconico edificio milanese, passa di proprietà: il fondo Unipol l'ha infatti ceduta al fondo Hines European Value Fund che l'ha acquisita tramite di un fondo di investimento immobiliare di nuova costituzione che sarà gestito da Prelios Sgr. Come riferisce Repubblica, il preliminare d'acquisto è stato finalizzato in questi giorni. Hines ha annunciato l'intenzione di avviare un intervento di ammodernamento dell'edificio da 27 piani realizzato negli anni Cinquanta

"Questa acquisizione ci offre l'opportunità di dare nuova vita alla configurazione e agli interni ormai obsoleti, trasformando la Torre in uno spazio di lavoro moderno e contemporaneo", ha spiegato Mario Abbadessa, Senior Managing Director e Country Head per il gruppo Hines in Italia. Il gruppo assicura che verrà "rispettato e valorizzato il significato architettonico e culturale di questo monumento e della sua piazza, migliorando così l'area in cui si trova", ha aggiunto Paul White, fund manager di Hines European Value Fund.