Caporello, il dg di ferro in sella. Il palma-gate non la scalfisce

Nessuna sostituzione per il nuovo direttore generale del Comune di Milano. Le voci che erano circolate nelle settimane scorse su una possibile uscita di Arabella Caporello dalla direzione generale di Palazzo Marino per ricoprire altri prestigiosi incarichi, all'altezza del suo ricco curriculum – si era parlato della partecipata A2a nel ruolo di vicepresidente – sono per ora smentite.



Le solite veline, che tutto sanno e poco capiscono, infatti, riferiscono ad Affaritaliani.it Milano che la giovane manager, superenziana, leopoldina e del prestigioso circolo piddino milanese della Pallacorda, si è distinta per determinazione e propensione al comando, non appena si è insediata nel suo nuovo, importante ruolo a Palazzo Marino. Un atteggiamento che pare non sia piaciuto a molti dirigenti del Comune – si sa, gli equilibri interni della pubblica amministrazione sono delicatissimi, e per gli esterni, soprattutto al principio, è sempre come camminare sulle uova. E non è piaciuto neppure ai rappresentanti sindacali, che infatti hanno chiuso con la sua funzionaria l'accordo.



Non ha aiutato neppure il “palmaGate”, come battezzeremo ironicamente la dibattutissima scelta del Comune di affidare a Starbucks la gestione dell'aiuola in piazza del Duomo, che con la selezione di palme e banani ha fatto finire la notizia su tutti i giornali nazionali ed esteri.



La determina partorita nel chiuso del Palazzo è stata infatti firmata dai dirigenti del settore, che dipendono dalla direzione generale. Possibile, quindi – ci si chiede – data la peculiarità della vicenda e la visibilità della piazza in questione, che la Caporello non si sia posta prima il problema di gestire la criticità della questione? Per ora, comunque, anche grazie alla stima profonda che gode dal Nazionale del suo partito, il suo posto sembra essere salvo...