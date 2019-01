Ladri in casa Pisapia: via con orologi e gioielli per 300mila euro

Ladri in casa di Giuliano Pisapia e della moglie Cinzia Sasso: il colpo nell'abitazione dell'ex sindaco di Milano è avvenuto nel weekend. I malviventi si sono introdotti al quinto piano di un palazzo vicino al tribunale, hanno forzato la cassaforte della cabina armadio e sono scappati via con orologi e gioielli per un valore stimato di 300mila euro, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno. Pare che l'allarme non sarebbe stato inserito. Pisapia ha scoperto del furto domenica pomeriggio. Nelle stesse ore, in zona Lotta, veniva visitata anche l'abitazione della cantante Dori Ghezzi, vedova di Fabrizio De Andrè. Ma i topi d'appartamento, entrati dal tetto, non sono riusciti a portare via nulla perchè una vicina si è accorta della loro presenza ed ha allertato il 112.