Ladro 'acrobata' fa scoprire ad agenti 11 piante di marijuana

Il ladro 'acrobata' fa scoprire agli agenti una piantagione di marijuana nascosta in un appartamento milanese. E' accaduto la notte scorsa, poco dopo le 4, quando e' arrivata alla polizia la chiamata di un residente in via Banfi, zona Ticinese, che ha segnalato la presenza di un uomo aggrappato a una grondaia per 'scalare' il vicino palazzo. Quando gli agenti sono arrivati, l'uomo si era gia' dileguato. Nell'appartamento da lui preso di mira, dove era stata forzata una finestra, hanno scoperto undici piante di 'erba' che sono state sequestrate. Il provvedimento e' stato preso a carico di ignoti perche' dagli accertamenti e' emerso che il proprietario dell'appartamento non vive nella casa, che avrebbe dato in affitto.