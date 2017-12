Uccise il ladro durante il furto, archiviata l'accusa di omicidio

Francesco Sicignano

Ladro ucciso a Vaprio d'Adda, cadute le accuse contro Francesco Sicignano



Francesco Sicignano nell'ottobre del 2015 sparò ed uccise un uomo di origine albanese che era entrato in casa sua.



Ladro ucciso a Vaprio d'Adda, archiviata l'accusa di omicidio



Il gip di Milano Teresa De Pascale, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l'indagine con l'ipotesi di reato di omicidio volontario a carico di Francesco Sicignano, il pensionato che nell'ottobre del 2015 sparo' e uccise un ladro albanese che era entrato nella sua abitazione a Vaprio d'Adda, nel Milanese.



Per il giudice, cosi' come per i pm, quella di Sicignano fu legittima difesa. I familiari della giovane vittima si erano opposti alla richiesta di archiviazione, avanzata dai pm a fine maggio 2016, chiedendo al gip di disporre nuovi approfondimenti.