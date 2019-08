Laghi sicuri, in Lombardia spesi quasi 100mila euro

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Dal 1 luglio al 15 agosto, per l'operazione "Laghi Sicuri - Estate 2019", in Lombardia sono gia' stati spesi quasi 100 mila euro, meno della meta' di quanto finanziato. In particolare sono stati investiti 38.500 euro per l'acquisto di mezzi e apparecchiature tecnologiche, ci sono state 5 assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale e 1.731 le ore di lavoro straordinario effettuato. Inoltre sono stati contestati 81 illeciti amministrativi e penali e sequestrati 1.070 beni per un valore di circa 6.500 euro. Sono 14 i comuni lombardi beneficiari. I 280 mila euro di finanziamento sono andati a: Costa Volpino (Bergamo); Bedizzole, Calcinato, Desenzano del Garda, Gavardo, Iseo, Lonato del Garda, Montichiari, Salo' (Brescia); Mandello del Lario (Lecco), Castiglione delle Stiviere (Mantova); Besozzo, Luino, Sesto Calende (Varese). I comuni rientrano tra i 25 individuati sul territorio nazionale dove si trovano i primi dieci laghi italiani per estensione; complessivamente sono stati finanziati progetti per 500 mila euro. "Iniziative come Laghi Sicuri e Spiagge Sicure confermano l'attenzione agli enti locali e alle attivita' commerciali regolari. Sono orgoglioso del lavoro fatto, e soprattutto di quello che ancora faremo per la sicurezza degli italiani", ha sottolineato il ministro dell'Interno uscente, Matteo Salvini