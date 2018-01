Lamina, l'allarme funziona ma non è scattato. Tubi non danneggiati

La Lamina di Milano

Incidente alla Lamina di Milano: gli investigatori che indagano sulla morte di quattro operai avvenuta nell'azienda lo scorso 16 gennaio hanno appurato che il sistema di allarme dell'impianto all'interno del forno funziona. Diventa quindi decisivo capire perchè l'allarme non è tuttavia scattato al momento della fuga di gas risultata fatale. E c'è anche un altro elemento che emerge: nessun condotto di alimentazione del forno presenta danni visibili: non è ancora dunque chiaro come si sia generata la fuga di gas costata la vita ai fratelli Giancarlo e Arrigo Barbieri, a Giuseppe Setzu e a Marco Santamaria. Ad essersi diffuso nei locali non sarebbe stato il metano ma l'argon, usato come inerte e cuscino isolante gassoso nella lavorazione dei metalli. La fabbrica ha nel frattempo riaperto: resta chiuso e sotto sequestro solo il forno. Nuova ispezione il 20 febbraio, l’inchiesta, affidata al sostituto procuratore Gaetano Ruta e coordinata dall’aggiunto Tiziana Siciliano, è per ipotesi di omicidio colposo plurimo. Tra i primi indagati anche il proprietario dell’azienda produttrice di bobine d’acciaio, Roberto Sanmarchi.