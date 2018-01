Milano, incidente sul lavoro all'azienda Lamina

Lamina, oggi funerali e lutto cittadino a Milano



Oggi in occasione della celebrazione dei funerali di Giuseppe Setzu, uno dei quattro operai morti nel tragico incidente alla 'Lamina Spa', a Milano è lutto cittadino. Lo comunica una nota del Comune. Alle esequie presente il Civico Gonfalone e presso le sedi comunali le Bandiere Civiche saranno esposte a mezz'asta.

Ieri si sono riperti nel frattempo i cancelli della fabbrica 'Lamina' dove lo scorso 16 gennaio e' avvenuto l'incidente che ha portato alla morte di quattro operai. La Procura di Milano ha disposto il dissequestro, tranne che nella parte del forno e della vasca dove c'e' stata la fuoriuscita di gas, dopo che sono stati eseguiti gli accertamenti tecnici irripetibili iniziati lunedì. "Da stamattina e' tornata operativa e, non lo so per certo, ma e' possibile che gli operai abbiano gia' potuto tornare a lavorare", afferma il legale Roberto Nicolosi Petringa che assiste il rappresentate legale dell'azienda. Dai primi accertamenti e dalle autopsie si e' saputo che sarebbe stato l'argon, e non l'azoto come ipotizzato in un primo momento, a intossicare gli operai. Resta il mistero sul perche' l'allarme per la fuoriuscita di gas non abbia funzionato.