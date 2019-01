Monza, lancia gattina da finestra: denunciata

Lancia il gatto dalla finestra dal quinto piano e viene denunciata. L'episodio è avvenuto a Vimercate, in Brianza. La donna di 37 anni non ha spiegato i motivi del gesto, al seguito di cui e' stata denunciata per maltrattamenti di animali. Successo alle 19 di ieri, la gatta fortunatamente è caduta sul prato e pare non aver riportato grosse conseguenze.

La vicina di casa ha assistito alla scena e ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati la gatta era tramortita per l'impatto col suolo e il compagno della donna che ha compiuto l'inspiegabile gesto stava tentando di riportarla a casa. La gatti e' stata subito affidata al veterinario della zona.