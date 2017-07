Laudia Leitte in concerto al pala LG

Al Milano Latin Festival arriva una grande star della musica latina, Claudia Leitte, una delle cantanti brasiliane più famose, con alle spalle oltre un milione di dischi venduti e numerosi riconoscimenti alla carriera tra cui un Grammy Latino per il miglior album brasiliano pop contemporaneo “AS Mascaras”.



La sua carriera ha avuto inizio nel 2001 come vocalist dei Babado Novo, band che ha lasciato nel 2008 per intraprendere la carriera da solista. Poco dopo arriva Il suo primo singolo “Extravasa”, contenuto nell’album “Ao Vivo em Copacabana” che ha conquistato il disco di diamante con oltre 500 mila copie vendute. Claudia Leitte conquista la scena internazionale e si esibisce con importanti artisti fra cui Ricky Martin, Pitbul e Jennifer Lopez. Nel maggio del 2010 pubblica il suo primo album in studio, “As Màscaras“, prodotto da DJ Deeplicke con Mikael Mutti, Latino e Carlinhos Brown.



Dall’album la cantante ha estratto singoli di successo come “As Màscaras“, “Famo$a” (duettando con lo statunitense Travie McCoy), “Don Juan” (con la partecipazione di Belo), “Trilhos Fortes ” e “Àgua“. Il 28 novembre 2011 lancia la sua prima canzone in inglese “Locomotion Batucada“. Nel marzo del 2012 ha pubblicato “Bem Vindo Amor“, il primo singolo del suo secondo DVD e album live intitolato “Negalora: ìntimo“. Ha cantato insieme a Ricky Martin nel singolo “Samba” e in occasione di Miss Universo 2012 davanti a due milioni di persone. Insieme a Pitbull e Jennifer Lopez poi si è esibita in “We Are One (Ole Ola)“, che sarà poi la canzone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2014. A parte la sua carriera musicale, dal 2012 Leitte è giudice e mentore nella versione brasiliana dello show televisivo “The Voice“.