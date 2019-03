Lavoro agile, Fnm avvia la sperimentazione: 49 dipendenti coinvolti

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - FNM ha lanciato a fine 2018 il primo programma di “lavoro agile” aziendale. La sperimentazione, avviata tra settembre e novembre, sta interessando finora 49 dipendenti tra impiegati e quadri che, sulla base di precisi obiettivi assegnati a ciascuno, stanno lavorando da un luogo diverso dell’ufficio fino a un massimo di un giorno a settimana. La sperimentazione si concluderà nel prossimo mese di aprile e servirà per raccogliere dati in vista della messa a regime della nuova organizzazione e di una sua possibile estensione al personale impiegatizio delle altre società del Gruppo.

Il progetto di “lavoro agile” si inserisce nell’ambito di un più ampio accordo quadro per lo sviluppo del welfare aziendale firmato alla fine del 2017 con le organizzazioni sindacali. “Il Gruppo FNM ha una tradizione consolidata di welfare aziendale – commenta il presidente Andrea Gibelli -. Con l’introduzione del ‘lavoro agile’ così come delle altre misure previste dall’intesa del 2017 vogliamo favorire ulteriormente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti, ottimizzare la mobilità e migliorare al tempo stesso l’efficienza, favorendo lo sviluppo di una cultura aziendale improntata al raggiungimento dei risultati di ogni attività”.

Le 49 persone coinvolte (25 donne e 24 uomini) rappresentano circa il 25% della platea potenzialmente interessata (impiegati e quadri di FNM) e appartengono a tutte le divisioni aziendali: “Risorse Umane e Welfare”; “COO” (Servizi generali, Processi e sistemi, ecc); “Amministrazione, Finanza e Controllo”, “CSR Sostenibilità”, “Affari societari, Legali e Regolatori”, “Relazioni istituzionali e Comunicazione”, “Pianificazione strategica” e “Internal Audit e Risk management”. Tutti i dipendenti che partecipano alla sperimentazione hanno aderito volontariamente e possono lavorare da qualunque luogo, fino un giorno alla settimana, non fisso, da definire di volta in volta con il proprio referente.

L’importante è sia garantita la piena operatività e sicurezza sui sistemi aziendali: connessione internet per collegare il PC aziendale e la VPN, numero di telefono anche privato da dare ai propri responsabili o colleghi.