Lavoro: ancora un morto nel Mantovano

IMPRESE-LAVORO.COM Gazzuolo (Mn) – Ancora un tragico infortunio sul lavoro oggi a Gazzuolo, nel Mantovano. Il titolare di un’impresa di rottamazione, un uomo di 45 anni, è morto ieri schiacciato dalla cabina di un macchinario che stava riparando. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, avvenuto all’interno dell’azienda, l’uomo stava riparando il cosiddetto ragno, la gru con la presa a più braccia utilizzata per sollevare pesi, e per far questo aveva spostato la cabina di guida in modo da raggiungere il meccanismo di funzionamento che stava sotto. Ad un tratto la cabina si è richiusa su se stessa incastrando l’uomo.