Lavoro, l'esperienza è valore da condividere: workshop "The go to the market"

Lavoro, l'esperienza è un valore da condividere: workshop "Go to the market"

The go To The Market è la start up ideata per generare lavoro mettendo a servizio di giovani startupper l’esperienza di senior sales professionals estromessi dal mondo del lavoro

Dietro l’idea, la creazione della piattaforma professionale creata per rispondere alla necessità di sviluppare un ponte e un patto generazionale tra senior professionals e giovani startupper. Nel DNA della giovane impresa il valore del Lifelong Learning. Con questo obiettivo, il suo fondatore, Danilo Rivalta, ha immaginato una rete che permette a tutti i soggetti di condividere, migliorare e armonizzare le singole specificità professionali per entrare o rientrare nel mercato con maggiori competenze.

A questo primo workshop del 20 febbraio, prendono parte come speaker: Alessandro Sposato, Kimberly Afonso e Donatella Derchi.

“Combattiamo la age discrimination con la convinzione che l’esperienza sia un valore da condividere e proprio in quest’ottica ci adoperiamo nell’aggiornamento formativo per ridurre il gap generazionale ed utilizzare il digital per aumentare la propria visibilità, creando nuove opportunità di business -dichiara Danilo Rivalta- Anch’io, dopo 35 anni di lavoro ad alto livello, mi sono ritrovato in difficoltà a trovare la mia giusta collocazione lavorativa, ricominciare dopo i 55 anni non è facile ma insieme ce la possiamo fare. Da uno shock personale vorrei realizzare un’opportunità per tutti di ricominciare e se le grandi aziende non ci vogliono più ne troveremo altre che hanno bisogno”.

La start up sta studiando un percorso di aggiornamento continuo sui temi digitali personalizzato per la loro audience, ma anche per professionisti e aziende che intendono investire sull’aggiornamento permanente. Hanno da poco chiuso una partnership con Challenge Network, player specializzato in formazione, per la creazione di vere e proprie Masterclass su temi specifici tenute da Professionisti riconosciuti di caratura Internazionale come Silvia Vianello, Loic Simon, Cynthia Johnson, Michael Virardi e Baschi Sale.

Il 20 febbraio dalle ore 9.30 alle 18.30 al Talent Garden Calabiana ci sarà il primo corso su: Linkedin and socials for Business – Strategia, Progettazione e Utilizzo.

Il corso è strutturato in 2 moduli, ognuno della durata di 3 ore: Socials for Business e Business Model You.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9:00 – 9:30

Thomas Becker - Chief Talent Officer at The Go To Market Company | MD HRC International Talent Academy

9:30 – 13:30

SOCIALS FOR BUSINESS – Linkedin per le vendite

Alessandro Sposato - Corporate Sales Manager | Digital Business Development | Trust Enabler

Training dal taglio pratico su come organizzare e ottimizzare la propria giornata di lavoro utilizzando Linkedin, sfruttando i social e le app.

Identità, Contenuti, Reputazione e Relazioni di valore.

Contenuti del training:

Introduzione al mercato digitale Creare un Profilo Linkedin Efficace Inbound strategy Networking per creare opportunità di Business Social Selling Index e strumenti di misurazione Mobile daily workout Applicazioni aggiuntive Impostazioni di sicurezza e tutela della privacy

PERSONAL BRANDING, SOCIAL SELLING and DIGITAL MARKETING for Business (ENG)

Kimberly Afonso - Global Digital Marketing Consultant | Social Media for Start-Ups Agency Founder

How to build your own Personal Brand and Digital Identity Digital Marketing and Social Media Trends in Italy and the USA Best Practices about Social and Social Selling - Facebook – Linkedin – Instagram – Twitter - Youtube Content Creation and Content Marketing Best Practices - Blog, Post and Video Best Digital Marketing Tools for Small Businesses Introducing Digital Strategies for Start-Ups and Entrepreneurs

14:30 – 17:30

BUSINESS MODEL YOU - Imparare a progettare il proprio Personal Business Model

Donatella Derchi - Masterclass Certified Practitioner in Business Model You®

Il metodo Business Model You è uno strumento di Business Design facile ed intuitivo, utile per descrivere e comunicare il funzionamento del proprio ruolo professionale e per progettare innovazione e sviluppo verso modelli più vicini ai nostri valori e desideri.

La presentazione e descrizione del Business Model Organizzativo e del Personal Business Model sarà utile e propedeutica alla “Masterclass” che verrà programmata in un momento successivo.

Gli argomenti verranno approfonditi a sufficienza tramite esercitazioni pratiche in aula ed ampio spazio per Q&A affinché i partecipanti possano valutarne l’applicazione alle proprie necessità di sviluppo professionale e considerare la successiva partecipazione alla Masterclass (Esercitazioni preparatorie a casa + una giornata in aule omogenee per massimizzare il lavoro di gruppo)

Destinatari principali

--Persone a metà carriera che desiderano «ripensare» il proprio ruolo all’interno dell’Azienda

Gruppi in fase iniziale, per costruire un progetto lavorativo comune allineato con gli obiettivi aziendali

-Sviluppo professionale di progetti già in essere

-Disoccupati che devono riattivarsi, recuperare energie e risorse, che vogliono riproporsi nel mercato del lavoro

-Persone a rischio di uscita dal mercato del lavoro per anticipare problemi e attivare risorse e possibili azioni anticipatorie

