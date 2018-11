Lavoro, Milano: giovane operaio muore al Portello



Ancora morti sul lavoro. Questa volta è accaduto al Centro commerciale Portello di via Bizzozzero, a Milano. Poco prima delle 4 del mattino, un giovane di 18 anni, di Tradate, stava lavorando con un collega nel parcheggio sotterraneo del Centro, quando si è verificato l’incidente.



Secondo le prime informazioni, i due colleghi stavano lavorando su un elevatore, quando per cause che la Polizia sta ricostruendo il giovane è andato a sbattere violentemente ed è stato sbalzato dal mezzo. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica uscite in codice rosso. Purtroppo all’arrivo dei soccorritori il ragazzo era già morto a causa dei gravi traumi riportati.