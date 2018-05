Lazzate, dove la Lega domina. "Rischia" il 100% dei voti

di Fabio Massa

Lazzate è un posto particolare. Una volta in provincia di Milano, oggi in provincia di Monza e Brianza, dal 1993 ha un monocolore Lega. Sempre e solo Lega. Con tutti gli assessori della Lega. A Lazzate è stato sindaco per molti anni il mitico Cesarino Monti, scomparso sei anni fa, già senatore del Carroccio amatissimo dalla base. E un altro Monti, il figlio Andrea, è ancora assessore nel paese di 7800 abitanti nonché consigliere regionale appena eletto. Che cosa succede a Lazzate, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano? Una cosa quantomeno bizzarra: a nove giorni dalla scadenza della presentazione delle liste elettorali, per le amministrative che si terranno a giugno, non ci sono avversari alla lista della Lega che si ricandida a governare la città.

"Il segretario cittadino del Partito Democratico ha detto che non candidano nessuno, e che valuteranno chi appoggiare. Ma questo è un problema", spiega Monti ad Affaritaliani.it Milano. Perché? Perché la legge dice che se si presenta una sola lista alle elezioni, e non si raggiunge il 50 per cento dei voti, il Comune potrebbe essere commissariato. Quindi, meglio non correre rischi. Così la Lega locale ha creato una seconda lista, chiamata "Avanti per Lazzate". In pratica, se non ci saranno altri partecipanti, esprimerà sia la maggioranza che l'opposizione, in consiglio. Monti è contento, ma anche no. "Da una parte sono felice perché se non sono neppure in grado di presentare un'alternativa vuol dire che siamo stati bravi e vinciamo sicuramente. Dall'altra parte però sono basito dall'atteggiamento del Pd, che non può non presentarsi. Io sono nato con l'amore per la democrazia e in un sistema democratico l'opposizione è fondamentale: ma non è colpa nostra se ad oggi non hanno presentato nessuna lista". Chissà, magari qualcosa cambierà in questi 9 giorni. Sennò a Lazzate, caso decisamente raro, la Lega arriverà al 100 per cento dei voti.

