Le asportano lo stomaco ma il tumore non c'era: due medici a processo

Le è stato asportato "per errore" lo stomaco dopo una diagnosi di tumore maligno risultata poi "totalmente sbagliata". Ed ora la donna 53enne è "ridotta ormai ad uno scheletro vivente". I datti si sono svolti nel 2016, a processo sono finiti due chirurghi dell'Irccs Multimedica di Sesto San Giovanni dove avvenne l'operazione. secondo la Procura di Monza, quell'intervento ha procurato alla paziente una "malattia certamente o probabilmente insanabile".

Il pm di Monza Alessandro Pepe' ha disposto la citazione diretta a giudizio per lesioni colpose gravissime di due medici, in qualita' rispettivamente di "primo" e "secondo" chirurgo all'epoca, e la prossima udienza del processo in corso a Monza, davanti al giudice Angela Colella, e' fissata per il 17 settembre. La Multimedica spa e' stata citata nel dibattimento come responsabile civile dal legale della donna. L'avvocato della donna, Francesco Cioppa, ha evidenziato "insieme all'inaudita gravita' del comportamento negligente ed imperito mantenuto dagli imputati, l'incomprensibile ed inaccettabile indifferenza mostrata sia da questi, sia soprattutto dalla struttura sanitaria in cui questi operavano ed operano, nei confronti delle sorti della paziente e delle immani sofferenze a lei inferte". Secondo l'accusa, i due medici formularono una errata diagnosi di carcinoma gastrico" senza "attendere l'esito delle biopsie eseguite". Assenza di esiti di cui non hanno informato, sempre secondo l'accusa, la donna. Ne' le avrebbero spiegato "le ragioni della scelta di eseguire un'asportazione totale rispetto alla possibilita' di procedere ad una asportazione parziale dell'organo". In piu', sempre come ricostruito dal pm, nel corso dell'intervento non hanno eseguito biopsie per "acquisire ulteriori elementi di valutazione". E non hanno nemmeno rispettato le "linee guida in materia che impongono, ove possibile, di privilegiare un'asportazione parziale".

La donna da allora ha perso 30 chili e denuncia ora tramite il suo legale una "vera e propria brutale, indegna ed ingiustificabile, sul piano scientifico, mutilazione". Tutto iniziato con un incidente stradale dopo il quale fu ricoverata a Sesto e fu sottoposta a vari esami tra cui "una ecografia, e "una esofagogastroduodenoscopia, con biopsia di controllo". Le dissero, come riporta Ansa, che era "portatrice di ulcera gastrica in fase di recrudescenza". Purtroppo, ha spiegato, "non era quella la verita' sulle ragioni del mio ricovero": una dottoressa, infatti, "richiamato mio marito in separata sede, disse a costui che io ero affetta da una grave forma di tumore maligno allo stomaco (...) Ero distrutta. Tumore, quindi, non ulcera gastrica". La operarono il 4 aprile. Il 5 maggio fece una visita nello stesso ospedale, dove arrivo' come un "cadavere ambulante" e dove le venne detto che gli "esami istologici erano negativi" e che era "risultata afflitta esclusivamente da un'ulcera gastrica". E ancora prosegue la donna: "Chiedemmo alla dottoressa del perche', in assenza di tumore alcuno, mi era stato comunque asportato lo stomaco, ricevendo da questa una laconica risposta 'signora, la gastrectomia andava comunque effettuata per le altre patologie che la affliggevano!".