Le identità possibli di IdentiKing sul palco di Après-coup

Evento unico sul proscenio di Après-coup Milano, via Privata della Braida 5: venerdì 13 dicembre alle 21 arriva Il Kolletivo Drag King del Teatro Ringhiera, attivo ormai da dieci anni sulla scena milanese, uno spettacolo che si interroga sul senso dell'identità.

Ogni componente del Kollettivo propone un brano teatrale o musicale per esplorare il proprio universo drag. C'è chi crede nel rock'n'roll, chi nella forza del Kollettivo, c'è chi si ribella, chi cerca il proprio posto nel mondo e chi, per quel posto, ha rinunciato a una parte importante di sé.

In scena Roberta Belloni, Francesca Buscaglia, Lorenza Cervara, Fabio Colonna, Jacomo Arrigoni Gilaberte, Gaia Gadda, Monica Lutzu e Antonella Ratti Varie identità attraverseranno l'Odissea del “genere” alla ricerca della “virtute e conoscenza”: uomini coraggiosi, uomini vittoriosi, uomini che non hanno paura di quello che sono e di cercare dentro sé una rappresentazione del maschile.

Basta guardarsi intorno per capire che all'interno dell'universo maschile e femminile, gli uomini e le donne, non sono tutti uguali. Ognuno ha il proprio corpo, la propria esperienza di vita e una diversa e unica soggettività. La forza e il potere di un modello emergono quando ci sono esperienze che scuotono le nostre certezze, come la rappresentazione del maschile, messa in scena dai Drag Kings. Un viaggio dentro una trasformazione di genere consapevole, in un tentativo di esplorare la relazione tra cultura e biologia.

Ingresso 15 euro comprensivo di un calice di vino

Info e prenotazioni: proscenio@apres-coup.it | 02.38243105