Le mamme digitali sbarcano alla BIT, il turismo nell’era dei social

Mamme di oggi, sempre di corsa tra casa e lavoro. Mille cose da organizzare, tra cui le vacanze a cui pensare per tempo. Nel mare magnum del web, come prenotano le mamme le vacanze? Quali sono i criteri con cui scelgono di trascorrere e far trascorre alla propria famiglia, i meritati, sospirati giorni di riposo?

Maria Vitali, fondatrice di “ITS4KIDS”, la community italiana dedicata alle famiglie più numerosa del web, racconta la sua esperienza di madre e di professionista del settore turismo alla Bit, fiera internazionale del turismo che si tiene dall’11 al 13 febbraio al fieramilanocity.

Domenica 11 febbraio alle 11.30 nella location “Suite 1” Vitali parlerà di “Mamme digitali: il turismo nell’era dei social. Istruzioni per l’uso”.

Le mamme sempre più digitali e social, organizzano le vacanze della famiglia con lo smartphone.

Come e cosa cercano le millenial moms? Quanto le community di mamme influenzano la scelta della destinazione? Come conquistare le mamme?

Maria Vitali racconta: «Il target family è quanto mai vasto e non omogeneo. Troppo spesso si pensa che per accontentare le famiglie, serva necessariamente un Mini club. Elemento questo, molto spesso davvero secondario.

Dalle nostre ricerche è emerso come alle mamme serva prima di tutto essere rassicurate sulla totale sicurezza del luogo dove andranno a soggiornare con i figli. Sono le piccole attenzioni a fare la differenza, un welcome pack pensato per i bambini, qualche angolo con le costruzioni a mattoncini, un sorriso in più per i piccoli di casa. Della presenza di tutto questo si cerca conferma nella rete, nelle recensioni e nelle community. Le mamme si confrontano sempre più tra loro, senza limiti con il web. Per scoprire le loro esigenze, “Its4kids” ha sottoposto alla propria community di più di 17mila mamme, un sondaggio per analizzare i nuovi trend e cercare di soddisfare la crescente domanda di turismo a misura di tutta la famiglia».

Durante l’intervento di domenica 11 febbraio alle 11.30 Maria Vitali svelerà il risultato di questo sondaggio.