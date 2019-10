Le Ragazze di Porta Venezia, ecco chi sono e il loro manifesto - VIDEO

Le Ragazze di Porta Venezia, ecco chi sono e il loro manifesto

Coloratissime e decise a conquistare il mondo, le ragazze di Porta Venezia, sono tornate. Sapete chi sono? "Le ragazze di Porta Venezia" è un singolo della rapper italiana Myss Keta, pubblicato nell'ottobre del 2015, e poi incluso nell'album Paprika del 2019 con una versione remix che vede la partecipazione di tanti volti noti della musica, come Elodie, Joan Thiele, Priestess e Roshelle. Al primo video girato in modo amatoriale proprio nei pressi dei Bastioni di Porta Venezia nel 2015 è seguito a quattro anni di distanza un nuovo video che riprende alcuni degli spunti del primo: un gruppo di donne vestite in modo eccentrico cantano e camminano decise nel quartiera Porta Venezia. Tra i volti noti anche la deejay La Pina, Paola Iezzi, Cristina Bugatty, Noemi e Victoria Cabello. Solo per citarne alcune.

