Le Sardine di Milano scendono in piazza il primo dicembre

Sardine solo nelle piazze di Bologna e Modena? No, anche Milano ha le sue "sardine" e scenderanno in piazza il primo dicembbre alle 17. Sulla pagina Facebook Le Sardine a Milano si legge" Esiste una sinistra subacquea? Le piazze di Bologna e Modena sembrerebbero dire di si, sembrerebbero dire che esiste quel senso comune, una volta identificativo della sinistra, che permea e crea la società.Una coscienza collettiva ben radicata che non si identifica in un partito, o meglio che in parte probabilmente si identifica nei tanti partiti che costituiscono il variegato e frazionato mondo della sinistra, che esercita sistematicamente e quotidianamente quei valori progressisti legati all'idea di giustizia sociale che sono contenuti nella nostra Costituzione. Subacquea, non visibile in superficie, ma che è pronta a manifestare la propria presenza con migliaia di bolle di ossigeno ogni qual volta è necessario.A Milano è stato così pochi giorni fa quando, migliaia di ombrelli aperti sotto una pioggia battente e un freddo pungente, hanno organizzato una scorta solidale a Lilliana Segre. Vicine per condividere gli ombrelli migliaia di sardine hanno ribadito il valore dell'antifascismo e dichiarato la mai cessata resistenza all'odio. Le sardine di Milano non odiano nessuno, si oppongono e contrastano la cultura dell'odio e la paura dell'altro e con questo spirito affronteranno le prossime piazze e le prossime iniziative."

Sardine: a Milano si preparano a piazza, le riunisce Arcipelago

"A breve tutte le informazioni per una bellissima mobilitazione di Sardine a Milano! #staytuned". Questo l'appello a scendere in piazza che si legge sulla pagina Facebook di Sardine di Milano. Dopo la mobilitazione di Bologna e Modena contro la politica di Matteo Salvini, il popolo delle Sardine si allarga. E nasce "L'Arcipelago delle Sardine", una pagina su Fb che intende creare "un coordinamento" tra persone che la pensano allo stesso modo, che si riconoscono nei valori dell'antifascismo. "Il nostro obiettivo - racconta all'Agi Susy Iovieno, tra i promotori del sito - e' creare un asse tra Nord e Sud, per coordinarci". La risposta della rete e' stata "sorprendente". La pagina in pochi giorni sta "esplodendo" di adesioni: "il gruppo pubblico e' nato tre giorni fa, il 16 novembre - spiega -. Ieri eravamo in 180, oggi ha raggiunto le 36.300 iscrizioni. Una crescita esponenziale" sottolinea.