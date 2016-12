Le sezioni 2.0? Sono circoli come club. Milano spiega a Renzi il neo-renzismo

di Fabio Massa



La via milanese al renzismo è tutta là, in quei quattro circoli aperti recentemente. Circoli d'area, li chiamano. Circoli tematici. Dentro, ci sono le idee, più che un radicamento territoriale. Un concetto assolutamente più estensivo di quello previsto dal regolamento del Partito Democratico. Ieri a Roma si è tenuta la riunione dei segretari regionali e metropolitani in vista delle prossime elezioni, con Matteo Renzi. L'ex premier ha ascoltato le suggestioni. E con particolare attenzione quella di Milano, l'unica metropoli dove il sì ha prevalso con forza, l'unica metropoli dove anche le fibrillazioni politiche di Beppe Sala non hanno scosso la tenuta della maggioranza. Insomma, dove ancora c'è un barlume di renzismo in una macchina che pare si sia completamente sfaldata. Perché? Secondo l'esposizione che è stata fatta a Renzi, perché a Milano si guarda di più a circoli che siano "club" piuttosto che di copertura del territorio. Non senza polemiche, basti guardare al circolo della Pallacorda, nato da una scissione non priva di polemiche vista la qualità anche di censo dei partecipanti. Un circolo che ha "partorito" oltre che essere stato guidato, anche il direttore generale Arabella Caporello. Ora, con l'entrata di esperienze diverse come Tajani, Ferlini, Scalpelli, Marco Sala, la strategia si definisce ulteriormente: l'idea sarebbe quella di creare "cellule" che possano tranquillamente vivere all'interno di una cornice di valori ampia. Un'idea che potrebbe far storcere il naso alla minoranza, ma che per Renzi potrebbe costituire una piattaforma programmatica dalla quale far ripartire il Partito Democratico. Non senza mal di pancia, beninteso, e non senza che la formula classica del partito (sezioni-territorio) possa essere bypassata o superata. Milano va avanti, intanto. Pur sapendo che proprio sotto la Madonnina lo scontro tra minoranza e maggioranza, tra proposte di sinistra-centro e proposte di centro-sinistra, è di maggior qualità e dunque più aspro. Non a caso l'ex segretario milanese, oggi parlamentare, Francesco Laforgia, proprio a Milano ha riempito un teatro per un evento dal titolo evocativo: far nascere qualcosa di sinistra. L'antipasto di un dibattito interessante è servito. Vedremo presto la prima portata.



