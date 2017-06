Le sfide di Monza, Sesto, Como e Lodi. ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Si estraggono le schede dalle urne dopo la giornata di elezioni amministrative di oggi, che hanno visto 140 comuni impegnati nel rinnovo del sindaco e dei consigli comunali. Sul totale delle amministrazioni in scadenza, 54 sono guidate da giunte e maggioranze di centrosinistra, 25 di centrodestra, 39 da liste civiche; le restanti sono in Comuni di piccole dimensioni (21 delle quali in amministrazione straordinaria perché frutto di recente fusione e che quindi andranno al voto per la prima volta).

MONZA - Secondo le prime informazioni, dopo i veleni dell'ultimo periodo (con tanto di plichi di intercettazioni riguardanti il sindaco uscente Scanagatti e denunce in Procura), a Monza gli exit poll parlano di Scanagatti molto avanti, a quota 42%, lo sfidante del centrodestra unito Dario Allevi a una ottima quota 39, il moderato Pierfranco Maffé a quota 5%, il Movimento 5 Stelle flop incredibile a quota 6%.

COMO - Como è l'unico capoluogo della Lombardia in cui il Pd ha celebrato le primarie: il vincitore della consultazione del 26 marzo è stato Maurizio Traglio, 61 anni, ex consigliere di amministrazione di Alitalia, imprenditore di area cattolica. Secondo i risultati dei primi seggi, Traglio e dietro il candidato del centrodestra. Lega, Forza Italia e FdI sostengono infatti il medico e 'padre' del 118 lariano, Mario Landriscina. Il Movimento di Beppe Grillo schiera il designer 36enne Luca Ceruti. In corsa anche l'outsider, Alessandro Rapinese, consigliere comunale di opposizione eletto nella lista civica 'Adesso Como'.

HINTERLAND MILANESE - In attesa dei dati di Sesto San Giovanni, arrivano dei dati frammentari da Canegrate e Bussero, dove è avanti il centrosinistra. A Cernusco, dove lascia l'uscente Eugenio Comincini, è avanti il Pd in tutti i seggi con Ermanno Zacchetti. Sarà ballottaggio ma lo sfidanrte non è ancora chiaro: se la giocano Malcangio (Lega e FdI) e Zecchini (sinistra e civica). Cuggiono è invece stata persa dal Partito Democratico e vinta dalla Lega Nord. Successi Dem invece a Binasco, Magnago e a Noviglio. Brutta mazzata per il centrosinistra ad Abbiategrasso, dove il Pd rimane fuori dal ballottaggio: si giocheranno la partita per il sindaco Cesare Nai, del centrodestra, e dal civico di sinistra Domenico Finiguerra. A Magenta il centrodestra è avanti: sarà ballottaggio ma il segnale è preoccupante per il sindaco uscente di centrosinistra Invernizzi.

BRIANZA - In Brianza primi dati definitivi da Lesmo, dove è stato confermato il sindaco uscente di centrosinistra.

