“Le spine della mobilità - Servizi, problemi e prospettive per i tassisti”, un confronto senza esclusione di colpi sul tema della mobilità, del trasporto pubblico, del trasporto privato e dei conducenti di taxi. E’ quello che andrà in scena il prossimo venerdì, 9 febbraio, alla Fondazione Stelline di Milano.



Dalle 18 alle 20 la politica si confronterà con il popolo delle auto bianche per trovare soluzioni condivise per un settore fondamentale all’interno della mobilità di Milano e di tante altre grandi città italiane.









Si tratta del primo confronto nazionale che vede riuniti i rappresentanti della categoria ed esponenti politici di tutti gli schieramenti. Saranno presenti: Mariastella Gelmini (Forza Italia), Gianfranco Librandi (Partito Democratico), Alessandro Morelli (Lega Nord), Onorio Rosati (Liberi E Uguali), Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) e Danilo Toninelli (M5S). Per i tassisti interverrà Emilio Boccalini, Presidente del Centro studi Blu40. L’incontro sarà moderato dal giornalista e conduttore tv Roberto Poletti.



Durante il dibattito si cercherà di capire meglio norme presenti e assenti, al di là di demonizzazioni, eccessi e strumentalizzazioni. La categoria dei tassisti ha più volte chiesto un segnale forte e definitivo alla politica. Anche per questo sono stati invitati ad intervenire i tassisti che vorranno portare le loro proposte e idee per migliorare la situazione

L’incontro è organizzato da “Italia, Direzione Nord”, Associazione Amici delle Stelline, Osservatorio metropolitano di Milano, Centro studi Blu40, Intelligo TV e WikiMilano.

L’appuntamento è al Centro Congressi Palazzo delle Stelline – Sala Manzoni: Corso Magenta 61, Milano (dalle ore 18:00 alle ore 20:00). Ingresso libero.



Per informazioni:

segreteria@italiadirezionenord.it