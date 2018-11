Le tre vie per Trenord: più soldi dal Governo, nuovi soci o modello A2A

Trenord, oggi il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana incontra a Roma il ministro Danilo Toninelli. Con le richieste formalizzate ieri nel consiglio regionale convocato ad hoc, mentre ai piedi del Pirellone si svolgeva la protesta di sindaci di centrosinistra e pendolari. Con il voto compatto dei consiglieri di maggioranza, due astenuti e il voto contrario di Pd e Cinque Stelle, il consiglio regionale ha approvato una risoluzione per chiedere che "Ferrovie dello Stato e Trenitalia investano in Trenord esattamente quanto investe la Regione attraverso Fnm". Se così sarà, Regione Lombardia è pronta a prorogare sino al 2026 il contratto con Trenord, che scadrebbe tra un anno.

In alternativa, sono state formulate due ipotesi. La prima: un modello A2A per Trenord, come chiesto con un emendamento firmato da Elisabetta Strada dalla lista Lombardi Civici Europeisti, che ha trovato favorevole la maggioranza. Trenord potrebbe insomma assorbire altre aziende di trasporto pubblico locale, proprio come A2A ha incorporato società come Amsa, Aem, Asm. L'emendamento originale pare menzionasse anche Atm, ma è stato approvato solo togliendo ogni riferimento all'azienda milanese.

Seconda ipotesi, espressa da Fontana stesso, aprire a nuovi soci: "Chiederemo al ministro Toninelli di guardare un po’ al futuro e non solo all’immediato. Quindi, sicu- ramente chiederemo più treni, chiederemo che Rfi investa nella rete, oggi in condizione disastrosa, ma chiederemo anche un impegno per la governance della società: noi siamo disponibili a cercare altri soci o a valutare altre modalità di gestione di Trenord, se necessario". Il rischio è che si ripeta però il copione del passato: su nove gare bandite, se ne sono concluse sei. Tutte con la vittoria di Trenitalia. Nessuna con risultati entusiasmanti, è il sottotesto dei ragionamenti fatti al Pirellone.