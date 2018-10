“Leali con la Lega, dove governiamo”: Gelmini non fa sconti a Roma

"Forza Italia non è subalterna alla Lega": è questo il messaggio forte che Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha lanciato pochi giorni fa aprendo "#IdeeItalia. La voce del Paese", la convention azzurra organizzata a Milano dal gruppo azzurro di Montecitorio. Un ultimatum al Carroccio? "La nostra lealtà nell'alleanza di centrodestra è intatta, con la Lega lavoriamo da tanti anni nell'interesse delle comunità. Ma...", spiega ora ad Affaritaliani.it Milano. L'INTERVISTA

Dopo la tre giorni #IdeeItalia voluta a Milano da Mariastella Gelmini sono in molti a chiedersi quale sia lo stato di salute dell'alleanza di centrodestra. Agli osservatori e' sembrato un ultimatum alla Lega quello lanciato da Milano. E' così onorevole Gelmini?

Abbiamo usato parole chiare sul governo ma la nostra lealtà nell'alleanza di centrodestra e' intatta. Il buon governo non s'inventa con un tweet e con la Lega lavoriamo da tanti anni nell'interesse delle comunità. Lombardia, Veneto, Liguria, realtà di eccellenza dove le nostre scelte vanno a vantaggio dei giovani, del lavoro, delle famiglie, delle imprese e dello sviluppo. E i risultati arrivano. Mi permetta di ringraziare anche qui il governatore Attilio Fontana, per il lavoro che sta facendo in regione Lombardia, la serietà e l’impegno, con una squadra coesa, sono sotto gli occhi di tutti.

Ma chi sono i vostri interlocutori, oltre i partiti del centrodestra?

Anche durante #IdeeItalia abbiamo avuto modo di confrontarci col mondo dell’impresa e del lavoro, che chiede risposte coerenti per rilanciare l’economia e l’occupazione. Vogliamo tenere un canale aperto con chi vuole un’Italia più presente, dinamica, in grado di sviluppare ricerca ed export, libera dal nodo scorsoio delle tasse. I segnali sono positivi e l’impegno da mettere in campo è molto.

Sul governo avete sparato a zero, come pensate di tenere viva la coalizione?

La nostra cifra e' la lealtà. Siamo stati coerenti con la Lega quando Forza Italia aveva un consenso altissimo e la Lega era in difficoltà. Oggi pretendiamo lo stesso rispetto. Abbiamo apprezzato l'azione di Salvini per contrastare l'immigrazione irregolare ma la politica economica del governo penalizza famiglie e imprese.

Le spinte sovranista e populista sembrano saldare gli interessi di Lega e M5S, come pensate di rispondere?

Non mi convince questo paradigma. Gli elettori della Lega appartengono al mondo del lavoro, alle piccole imprese. Non credo apprezzino la paghetta di stato volute da Di Maio. E poi basta guardare l'emergenza Genova, dove Lega e Forza Italia remano per ricostruire mentre Toninelli e soci fanno di tutto per distruggere, compreso il sabotaggio del Terzo valico, necessario allo sviluppo della Liguria e non solo.