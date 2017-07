Lealtà Azione, manifestazione per la sicurezza in Corso Como: basta spaccio



Corso Como, da centro della movida milanese a piazza di spaccio e teatro di violente aggressioni. Manifestazione di "Lealtà Azione" a difesa "dei commercianti costretti a fronteggiare il crescente degrado" e "l'illegalità diffusa" che attanaglia la zona



LA PROTESTA - La formazione di estrema destra "Lealtà Azione" ha manifestato ieri sera in Corso Como, in difesa "dei commercianti della zona, costretti a fronteggiare il crescente degrado che attanaglia questo centro nevralgico della movida di Milano, città Europea ma ormai ostaggio di spaccio incontrollato e illegalità diffusa lungo il corso e nelle vie adiacenti".



I militanti puntano "i riflettori sulla mancanza di sicurezza, che in una zona centrale e moderna, ogni notte conduce a un’escalation di violenza, spesso culminata in aggressioni e veri e propri scontri. Proprio ieri è stato fatto un blitz da parte delle forze dell'ordine che però non cambia la situazione. Questi interventi sporadici non servono a nulla se non vengono coadiuvati da politiche comunali efficaci per contrastare questi fenomeni ormai sempre più diffusi nella nostra Milano".



Secondo gli organizzatori questa azione dimostrativa "intende dar voce agli esercenti italiani esasperati dalla continua minaccia da parte di pusher e rapinatori, che ostacolano il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, costringendo clienti e residenti a un clima di insicurezza, paura e tensione. Diciamo “No” a degrado e criminalità!"