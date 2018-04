Lecco, barbiere taglia i capelli bendato (e diventa star del web). VIDEO

Lecco, barbiere taglia i capelli bendato (e diventa star del web)

E' diventato una star anche oltre Confine, con i video delle sue incredibili performance riprese anche su portali inglesi e francesi: si tratta del barbiere di Lecco Remigio Morelli. Che ha una caratteristica unica: lavora bendato. A Repubblica ha spiegato come è nata l'idea: "Ho iniziato nel 2014 per rispondere alla provocazione di un cliente, che mi ha chiesto come avrei fatto a continuare a lavorare nonostante la concorrenza dei tanti parrucchieri cinesi che stavano aprendo in zona. Da allora ho all'attivo centinaia di tagli a occhi chiusi. Una volta agganciata la ciocca guida, la pratica mi consente di ultimare il lavoro servendomi solo del tatto. Vorrei fosse ben chiaro che non si tratta di un gioco, ma di un grande esercizio di responsabilità: lavoro sulla testa delle persone e questo richiede ovviamente grande attenzione, nonché fiducia da parte del cliente". Remigio lavora a Olginate, nel negozio "L'Estro".