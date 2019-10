Lecco, cerca di uccidere moglie prendendola a martellate e tenta suicidio

Sottoposta a un'operazione chirurgica, resta in condizioni gravi, una donna di 43 anni, aggredita dal marito a martellate la scorsa notte. I due coniugi, residenti in un appartamento di viale Montegrappa, nella zona collinare di Lecco, hanno iniziato a litigare, quando in casa erano presenti anche i due figli della coppia. A un certo punto l'uomo di 46 anni si sarebbe scagliato contro la moglie con un martello, colpendola alla testa. La donna e' ricoverata all'ospedale Manzoni di Lecco in prognosi riservata per le lesioni riportate. Il marito e' stato invece convinto a desistere dai propositi suicidi manifestati ed e' stato trasferito nello stesso ospedale sotto scorta e piantonato. A dare l'allarme è stata la figlia di 12 anni, contattando i vicini di casa.