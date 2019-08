Lecco: mangiano a casa di amico, intossicati da funghi, 12 ricoverati

Una dozzina di persone sono state ricoverate in ospedale per aver mangiato funghi risultati tossici. E' accaduto a Barzio, in Valsassina. I dodici intossicati erano a tavola a casa di un amico quando hanno accusato i primi malesseri gastrointestinali. Chiamato il 118, tutti sono stati ricoverati in ospedali in osservazione.