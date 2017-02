Lecco, poliziotto muore cadendo da un dirupo durante un inseguimento

L'agente scelto 29enne Francesco Pischedda ha perso la vita a Colico, Lecco, durante l'inseguimento di alcuni sospetti

Un inseguimento di un mezzo sospetto, una colluttazione e infine una caduta rovinosa lungo un pendio nella qualel'agente scelto Francesco Pischedda, 29 anni, ha riportato ferite gravissime in seguito alle quali e' poi deceduto. E' accaduto nella notte sulla superstrada 36 di Colico, in provincia di Lecco. Secondo quanto si apprende il furgone con a bordo alcuni uomini, non si era fermato all'alt dei poliziotti. Da qui l'inseguimento conclusosi con un tentativo di testa coda del veicolo in fuga che urtando contro il new jersey è finito al centro della carreggiata.

A quel punto gli occupanti del veicolo hanno continuato la loro fuga a piedi e nell’inseguimento. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale Pischedda e uno degli uomini in fuga sono caduti per diversi metri lungo un costone. Subito soccorsi e portati in ospedale a Lecco, ma l'agente e' deceduto poco dopo. Sono in corso indagini e su tutto il territorio e' caccia agli altri uomini del furgone che sono riusciti a fuggire.

L'agente scelto Francesco Pischedda, 29 anni, che prestava servizio presso la Sottosezione di Bellano. Era in Polizia dal 2009, lascia la compagna Anna e la loro bambina, nata lo scorso aprile.