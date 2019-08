Lecco, trovato il corpo dell'escursionista disperso sulla Grignetta

Trovato il corpo senza vita del 49enne Luca d'Addario, che era scomparso ieri in località Piani dei Resinelli (Abbadia Lariana) in provincia di Lecco. Lasciata l'auto alla Grignetta, si era diretto al rifugio Porta e poi in direzione bivacco Ferrario. In serata l'allarme per il suo mancato rientro. Alla ripresa delle ricerche all'alba di oggi il drammatico ritrovamento.