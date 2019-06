Lecco: uccise le tre figlie, torna in libertà dopo 5 anni

Uccise a coltellate le sue tre figlie di 13, 10 e 3 anni: oggi Edlira Copa può godere del regime di semilibertà. La donna, 43enne di origini albanesi, nel 2014 a Lecco sterminà la sua famiglia ma fu assolta per totale vizio di mente. Edlira Copa soffriva di "psicosi paranoide acuita dai problemi personali preesistenti", fu il responso della perizia medica. Dopo il delitto, adagiò i corpi delle sorelline sul letto e tentò il suicidio. "Non volevo vivessero una vita di disperazione", disse agli inquirenti. Il marito, Bashkim Dobrushi, non era presente la sera della tragedia. L'uomo, infatti, era partito per l'Albania per andare a trovare i genitori. Edlira è stata sino ad oggi in cura presso un ospedale psichiatrico giudiziario ed ora andrà a vivere in comunità con la possibilità di uscire di giorno.

«Edlira ora è una donna diversa - spiega al Corriere l’ex prevosto di Lecco, don Franco Cecchin, che con lei ha mantenuto a lungo un rapporto epistolare -. Ha preso coscienza del suo gesto. Può sembrare difficile da comprendere, ma era già malata prima di commettere il terribile massacro, colpita da una profonda depressione dopo essersi separata dal marito. Aveva paura di non riuscire a crescere da sola le figlie e l’omicidio, nella sua mente fortemente disturbata, rappresentava l’unica via di salvezza. Negli ultimi anni si è convertita al Cristianesimo, ha ricevuto il battesimo e gli altri sacramenti. Ha intrapreso un cammino non ancora concluso».

L'ex marito invece non perdona: «Non voglio sapere se Edlira è all’inferno o in paradiso. Non mi importa dove si trova, perché questo non potrà mai cambiare il mio dolore. Voglio solo andare avanti, pensare alla mia nuova famiglia, senza mai dimenticare però Simona, Keisi e Sidny. La loro madre per me è morta cinque anni fa».