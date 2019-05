Lega alla riscossa a Milano dopo le elezioni: "Sindaco 2021 espresso da noi"

Qualcosa comincia a muoversi nella Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano, che andra' al voto per il Municipio nel 2021. L'Opa e' stata lanciata questa mattina dal segretario nazionale della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, a margine di una conferenza stampa post-voto. Grimoldi ha spiegato che la questione e' gia' "work in progress" dal momento che e' stato proprio il segretario federale, Matteo Salvini, a pretendere che anche a Milano il partito ottenga un buon risultato, dopo quello deludente delle Europee con il leader battuto dal capolista del Pd Giuliano Pisapia. Il candidato "civico o leghista doc" dell'area di centrodestra "sara' espressione della Lega perche' i numeri sono i numeri" ha garantito questa mattina Grimoldi, forte del risultato del partito alle Europee in Lombardia. Pur ammettendo qualche "difficolta' sui capoluoghi di provincia, siamo fiduciosi che costruiremo una proposta politico-amministrativa che possa scalzare il sindaco Giuseppe Sala" ha auspicato Grimoldi. Che ha illustrato anche qualcuno dei cavalli di battaglia sui quali si giochera' la campagna: "L'aumento del biglietto dei trasposti dovuto a sbagliati calcoli di bilancio e la gestione delle periferie: su questi due punti ci sono ampi margini per costruire una proposta per Milano".

Allargando il quadro alla Lombardia. Grimoldi ha aggiunto: "Giorgio Gori a Bergamo ha amministrato bene, riconosciamo la sconfitta. Ma abbiamo vinto Pavia: non si puo' vincere tutto, altrimenti sarebbe noioso". A Pavia, le divisioni del centrosinistra, che si e' presentato con due candidati (l'uscente Massimo De Paoli quella sostenuta dal Pd Ilaria Cristiani) hanno consentito al candidato della Lega, Fabrizio Fracassi, di vincere. Durante una conferenza stampa convocata questa mattina al Pirellone per commentare i risultati delle amministrative Grimoldi ha poi spiegato che in Lombardia, nei comuni "sopra 15mila abitanti la Lega o le liste di area hanno vinto in 12 comuni: partivamo da una situazione di 9, quindi ne guadagniamo 3" Restano da conquistare 14 citta' che vanno al ballottaggio ma "in 9 siamo in testa, davanti alla coalizione di centrosinistra" ha garantito il segretario. "Sostanzialmente la quasi totalita' delle amministrazioni della Lega viene confermata" ha poi aggiunto e il partito "ha trainato la coalizione di centrodestra". Anche sui capoluoghi di provincia la partita e' aperta: "Un tempo erano tutti in mano alla sinistra, ora siamo al 50 per cento"; nei capoluoghi - tallone d'achille per il partito di Salvini - il gap tra Lega e Pd, dove questo rimane primo partito "si e' assottigliato". Infine il leader e deputato lombardo ha tracciato un quadro complessivo degli esiti delle consultazioni: "Prima delle elezioni governavamo in 146 amministrazioni, di cui 80 avevano un sindaco della Lega. Dopo la tornata elettorale la Lega fa parte di 271 amministrazioni comunali e siamo passati a 145 sindaci espressione del partito"