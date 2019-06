Lega choc: "Festival Unità dopo eroina aumenta degrado"

Una sorta di meme choc quello di Massimiliano Bastoni, consigliere regionale della Lega. A commento infatti dell'anticipazione del Corriere della Sera di una possibile location Rogoredo per la Festa dell'Unità, che abbandonerebbe così il centro di Milano per "andare in periferia", Bastoni scrive "Dopo l'eroina il Festival dell'Unità aumenta il degrado al Boschetto di Rogoredo". Un meme che promette di far discutere e che causerà sicuramente una reazione da parte del Partito Democratico.

