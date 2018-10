Lega: devastata la sede di Cogliate, Brianza. Grimoldi: "Si rischia tragedia"

Devastata la sede della Lega a Cogliate, in Brianza, con vetrate distrutte da ignoti. E' di tre giorni fa l'attacco incendiario alla sede di Cremona. E da questa estate si sono registrati episodi analoghi a Varese, Bergamo, in Brianza nel Milanese. Il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi commenta: "Qui si sta scherzando con il fuoco, questa caccia al leghista rischia di degenerare in tragedia. Questi assalti continuano ad avvenire nel più totale silenzio del PD e della sinistra, un silenzio che sta diventando complice di questi violenti: auguriamoci che non ci scappi il morto, altrimenti chi sta coprendo questi violenti poi non potrà piangere comode lacrime di coccodrillo è dovrà risponderne politicamente. A giocare con il fuoco si finisce per bruciarsi".