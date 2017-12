Lega, ex dipendente di via Bellerio chiede sequestro di 500mila euro

Lega Nord: la ex sede di via Bellerio

Lega, ex dipendente milanese chiede sequestro di 500mila euro

Un sequestro cautelare da 500mila euro incombe sul capo della Lega Nord: una grana giudiziaria che prende le mosse sei mesi fa con la richiesta che giunge da parte di una delle storiche segretarie della sede di via Bellerio. La donna non contesta quella che è stata la brusca interruzione del rapporto di lavoro nel momento in cui il Carroccio ha dato un drastico taglio al numero dei dipendenti, bensì il fatto che in tutto il tempo in cui ha prestato attività non avrebbe svolto semplice attività di segreteria e non sarebbe quindi stata retribuita in modo adeguato rispetto alle sue reali mansioni. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, la ex segretaria avrebbe avuto incarichi relativi alla gestione delle spese e dei conti, a stretto contatto con i vertici amministrativi e politici della Lega e tenendo sotto controllo carte e conti. Ora pretende 370mila euro e ha cautelaticamente chiesto un sequestro sui conti da 500mila euro. Entro pochi giorni il tribunale del lavoro si esprimerà su questa richiesta. Ma i legali della Lega dispensano serenità spiegando che, anche qualora il tribunale riconoscesse le ragioni della ex dipendente, non ci sarebbero problemi a sostenere le sue richieste.

Una partita insomma che sarebbe slegata e ben diversa rispetto all'azione innescata dalla Procura di Genova mesi addietro con una richiesta di bloccare addirittura 50 milioni di euro del patrimonio del Carroccio dopo la codanna a carico di Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Francesco Belsito.