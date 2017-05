Lega, Fava replica a Salvini: "Io non filo-berlusconiano. E lui?"

Gianni Fava e Matteo Salvini Error processing SSI file



Si scalda lo scontro per la segreteria della Lega Nord, che vede l'assessore regionale lombardo Gianni Fava tentare l'impresa di scalzare Matteo Salvini fornendo una alternativa al Carroccio. Oggi Fava respinge l'accusa del suo competitor, che lo ha sostanzialmente definito come il candidato di una Lega che ambisce a "tornare nel suo recinto" e cerca con Umberto Bossi "l'alleanza obbligatoria con Silvio Berlusconi", questo quanto sostenuto da Matteo Salvini in un'intervista a 'Repubblica'.

"Salvini continua ad attaccarmi sostenendo che sono filo-berlusconiano, voglio precisare che non e' vero. E invito Salvini a dimostrare nei fatti di non esserlo lui", sostiene l'assessore lombardo all'Agricoltura, in una dichiarazione alle agenzie, in vista delle primarie per la segreteria della Lega nord, dove corre come unico sfidante a Salvini. "Il prossimo weekend verranno presentate le liste in vista delle amministrative: ovunque la Lega va con Forza Italia, in alcuni casi con alleati del calibro di Alfano e Verdini - continua Fava -. Faccia un gesto conseguente e sciolga tutte le alleanze: corriamo da soli in tutte le citta' del Nord e del Sud. Essere anti-Berlusconiani a corrente alternata a volte conviene". "Chiedo a Salvini un atto di coerenza - insiste -: lo puo' fare perche' le liste non sono state ancora depositate". "Io personalmente credo che dove si possa vincere, occorra mantenere le alleanze - precisa -. Ma siccome vengo tacciato di essere berlusconiano, Salvini dia un elemento di coerenza al dibattito. Se c'e' un confronto vero nel partito non puo' essere un confronto sincopato, ma deve essere una cosa seria: Salvini dica seriamente cosa vuole fare o ritiri le liste in alleaza con FI che sta per presentare nelle citta' oppure smetta di parlare di Berlusconi, guardiamo avanti e sia realista come deve essere un vero leader".

Tra i due litiganti non si inserisce il governatore lombardo Roberto Maroni, che parla semplicemente di un "confronto interessante": "E' stato accertato che saranno due i candidati" alle primarie per la segreteria della Lega nord, Matteo Salvini e Giovanni Fava, "che hanno raccolto le firme: domenica prossima ci saranno le primarie della Lega, per il congresso del 21 maggio. Si tratta di una grande operazione di democrazia interna che fa onore al segretario Matteo Salvini, che l'ha voluta. E' molto interessante perche' si confrontano due visioni che sono quelle della Lega, ma con accenti piuttosto diversi. Sara' una contesa molto interessante", ha affermato ieri Maroni.

Urne aperte quindi domenica 14 maggio dalle 9 alle 18. "A sostegno di Salvini ci sono 6925 firme (87% dei votanti) mentre Fava ne ha raccolte 1055 (il 13% del totale). Ha votato ben oltre la maggioranza degli aventi diritto - ha chiarito una nota di via Bellerio -. Invariata la data del congresso, che si svolgera' a Parma domenica 21 maggio".