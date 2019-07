Lega: fondi russi, vertice pm-Gdf in Procura, svolta dopo perquisizioni



Una riunione tra i pm titolari dell'inchiesta sulla presunta trattativa per far arrivare dei fondi russi alla Lega e gli investigatori del nucleo di polizia economico finanziaria della GdF si e' svolta oggi negli uffici della procura milanese. Da quanto si e' appreso il vertice e' servito per fare il punto sull'indagine che vede al momento indagati per corruzione internazionale il presidente dell'associazione Lombardia Russia Gianluca Savoini, l'avvocato Gianluca Meranda e il suo consulente bancario Francesco Vannucci. Secondo una fonte che ha partecipato alla riunione, l'indagine e' arrivata a un "punto interessante" dopo l'acquisizione di abbondante materiale informatico e cartaceo ottenuto con le perquisizioni dei giorni scorsi nei confronti dei tre indagati.