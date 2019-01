Lega, il Pg: "Confermare condanna a Umberto e Renzo Bossi"

Il pg di Milano Maria Pia Gualtueri ha chiesto di confermare la condanna al fondatore della Lega Umberto Bossi (2 anni e tre mesi), al figlio Renzo (un anno e sei mesi) e all'ex segretario del Carroccio Francesco Belsito (due anni e sei mesi) nel processo d'appello in cui sono accusati di avere utilizzato per spese personali i fondi del partito. Secondo la rappresentante della pubblica accusa, il fatto che la Lega, come parte offesa, abbia ritirato la querela contro i Bossi non comporta una sentenza di non doversi procedere nei confronti di padre e figlio in base alle nuove norme sul reato di appropriazione indebita che gli e' contestato. "Il capo d'imputazione e' unico - ha detto il pg - ciascuno degli imputati ha rafforzato la volonta' criminosa dell'altro". Secondo l'accusa Bossi senior avrebbe speso 208mila euro dai fondi del partito e il 'Trota' piu' di 145 mila euro, tra cui diverse migliaia in multe e nella famosa laurea albanese.