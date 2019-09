Lega in piazza "in sostegno di Salvini e contro il Governo delle poltrone'

“Se in televisione e sui giornali cercano di censurarci in ogni modo, faremo sentire ancora più forte la nostra voce in mezzo alla gente", afferma il commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini. "Tantissima gente ci chiede di fare qualcosa contro questo Governo, sabato e domenica sarà una delle tante manifestazioni che faremo a Milano. Grazie al nuovo Governo in pochi giorni sono ripresi gli sbarchi dei clandestini che presto invaderanno nuovamente le strade di Milano creando insicurezza e degrado. La gente è seriamente preoccupata. Così come è preoccupata dell’atteggiamento servile del Governo verso l’Europa”.



“Sarà anche l’occasione per tesserarsi alla Lega. Tantissima gente che non ha mai fatto politica ci sta contattando perché vuole dare una mano alla Lega, questo week end sarà un’occasione importante per incontrarsi. Tutti gli esponenti istituzionali saranno presenti a turno ai banchetti, sarà un modo per incontrarli e conoscersi. Siamo maggioranza nel paese, anche se non ci fanno andare al voto. Sono certo che anche Milano darà una risposta importante e raccoglieremo migliaia di firme” conclude Stefano Bolognini.



Questo l’elenco dei banchetti e gazebo di raccolta firme a Milano:



Sabato



Mercato Via Fauchè ang Via Losanna orario 10/13

Mercato Via Osoppo ang. Via Rembrandt orario 10/13

Mercato Via Oglio orario 10/13

Mercato via Valvassori Peroni orario 10/13

Mercato Via Tabacchi orario 10/13

Stazione Centrale (Piazza Duca d’Aosta) orario 10/13

Mercato Piazzale Lagosta orario 15/18



Domenica



Via Grosotto ang. Via Traiano (Centro Commerciale Portello) orario 15/18

Via Buonarroti ang. Via Marghera orario 15/18

Piazza San Babila orario 10/18

Piazza 24 maggio ore 10/18

Via Pellegrino Rossi, uscita metropolitana Affori Centro orario 9/12.30