Lega, Molteni non siede più vicino a Bastoni: "colpa" di Sardone...

Non è sfuggita agli osservatori più attenti la scelta del consigliere comunale della Lega Laura Molteni di sedersi ieri tra i banchi di Palazzo Marino tra Alessandro Giungi, Pd, e Simone Sollazzo, M5S. E non, come di consueto e come sarebbe naturale, a fianco del compagno di partito Massimiliano Bastoni. Ultimo atto, a quanto si dice, della profonda frattura creatasi tra i due a causa della scelta di Bastoni di sostenere alle Europee Silvia Sardone, poi eletta, e non la Molteni stessa, rimasta esclusa dall'europarlamento. Il malumore di Laura Molteni era palpabile da tempo ed era iniziato sin dalla scelta di Matteo Salvini di candidare l'ex forzista, solo da poco approdata al Carroccio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'attivismo di Bastoni per la "nuova arrivata", poi eletta a furor di popolo. E così Laura Molteni ha chiesto di essere spostata. La sua collocazione definitiva dovrebbe divenire ora quella a fianco dei consiglieri di Forza Italia.