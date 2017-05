Matteo Salvini all'Università Cattolica

Lega Nord, Salvini: Maroni sbaglia, ora serve coerenza



Matteo Salvini sta "staccando la spina a Maroni" come dicono Pd, Sel e M5S? "Ma no!", su Ncd "a livello locale ho lasciato libertà di scelta, ma alle Politiche e alle Regionali è necessaria una valutazione politica: Alfano non sarà nostro alleato", "per molti quella ligure era una partita impossibile. Io credevo che invece fosse possibile e ho fatto di tutto per farla diventare realtà. Dopo due anni, Alfano è ancora a reggere il moccolo a Renzi e alla Boschi. Basta, serve coerenza. In Veneto, Zaia ha vinto senza Ncd e ha sfiorato il 50%. Succederà anche in Lombardia". Lo afferma il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, in una intervista a Libero.



Ricandiderà Maroni? "Certo, lavora bene". E replica alle critiche giunte dal presidente della Lombardia contro la linea lepenista: "Mi preoccupo di rinforzare la Lega. Maroni ha fatto le sue valutazioni ma in questo momento sono a Strasburgo e voglio abbracciare la Le Pen", "non siamo mai stati così forti, Zaia ha vinto in Veneto due anni fa. Io ero già segretario, eravamo già alleati con la Le Pen e io andavo già in Sicilia, Abruzzo o Puglia... Più forte è la Lega, più forti sono le battaglie federaliste". Ferito dalle parole di Bossi? "Non rispondo agli insulti ma non lego nessuno. E con Bossi segretario ci eravamo alleati con Fini, Casini, Verdini, Lombardo. Mi auguro rimanga, ma credo sia necessario un percorso diverso. Vent'anni con Berlusconi sono serviti all'indipendenza?". E parla di Berlusconi. "Lavoro a un centrodestra unito, e infatti vorrei un sistema elettorale maggioritario che favorisce le coalizioni. Berlusconi vuole il proporzionale, dove ognuno va per i fatti suoi. Tiene il piede in due scarpe". Rivela poi che Renzi gli ha mandato un sms per complimentarsi sulle primarie: "Mi ha fatto piacere. Avevo fatto lo stesso con lui".