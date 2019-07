Lega: per inquirenti Milano Savoini e' 'uomo del partito'

Per gli inquirenti di Milano, che stanno lavorando sul caso dei presunti fondi russi al Carroccio, Gianluca Savoini, 'e' un uomo della Lega' ed in base a questo assunto stanno procedendo le indagini per arrivare a delineare i contorni dell'incontro avvenuto il 18 ottobre scorso all'hotel Metropol tra lo stesso Savoini, Gianluca Meranda, Francesco Vannucci, e alcuni emissari del governo di Mosca. Se Savoini abbia agito per conto del partito in base a un incarico prestabilito oppure no e' l'interrogativo a cui gli investigatori stanno cercando di rispondere tramite le ulteriori indagini e le risultanze che si avranno dalle carte sequestrate durante le perquisizioni presso i tre indagati. Domande che sono state anche poste agli stessi, i quali pero', fin dall'inizio, si sono avvalsi della facolta' di non rispondere.