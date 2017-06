Lega: il Qatar sta finanziando l'islam italiano



"Alla luce della denuncia con cui Arabia Saudita, Emirati Arabi e gli altri principali Stati mediorientali ieri hanno chiuso i rapporti diplomatici con il Qatar, in quanto accusato di finanziare il terrorismo islamico, occorre un'immediata riflessione sull'Islam italiano, le cui comunità e i luoghi di culto sono quasi tutti finanziati proprio dal Qatar". Lo dichiara l'onorevole Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Nord.



"A confermarlo - continua l'esponente leghista - sono le parole del presidente Ucoii, l’imam fiorentino Izzedin Elzir, per il quale i 25 milioni provenienti dalla ong Qatar Charity sono serviti nell’ultimo anno, testuali parole, “per costruire 43 moschee" in tutto il territorio italiano. E molte altre sono in fase di progettazione: in Lombardia, per esempio, con i fondi della Qatar Charity si vorrebbero realizzare due mega moschee a Sesto San Giovanni e a Bergamo. Si fermino subito questi progetti e si faccia luce sui finanziamenti ricevuti dalle comunità islamiche italiane dal Qatar e dalle sue Ong: non possiamo accettare che chi è accusato di finanziare il terrorismo islamico sia il finanziatore dell'Islam italiano".