Umberto Bossi, Matteo Salvini, Gianni Fava

Lega, Salvini "cede": Bossi capolista a Varese. Ma fa fuori Fava



Umberto Bossi capolista per la Lega a Varese, nel listino plurinominale proporzionale per il Senato: il leader del Carroccio Matteo Salvini cede e candida il fondatore del movimento. La firma del senatur, secondo quanto riferisce Repubblica, risale a due giorni fa, il definitivo via libera di Salvini è atteso a breve, ma la candidatura appare cosa fatta. Un modo, secondo gli osservatori, anche per calmare i mal di pancia all'interno del partito, che ha recentemente perso la dicitura "Nord" nel proprio simbolo. Ma, in cambio del sì a Bossi, Salvini avrebbe posto un chiaro veto nei confronti di Gianni Fava, che non sarà ricandidato in Regione, e di Gianluca Pini, parlamentare uscente che difficilmente si ripresenterà in Emilia, due tra i principali esponenti del dissenso interno al partito. E l'attuale assessore lombardo era stato proprio colui che aveva sfidato al congresso la leadership salviniana, in contrasto con la linea "sovranista" del partito impressa dal segretario.