Lega, Savoini non risponde ai pm: "Scelta tecnica. Aspettiamo deposito atti"

Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-Russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale, ''si è avvalso della facoltà di non rispondere, si tratta di una scelta puramente tecnica''. Lo afferma all'Adnkronos il suo difensore, l'avvocato Lara Pellegrini. Savoini, convocato ieri negli uffici della Guardia di finanza in via Filzi a Milano, ha preferito non rispondere alle domande dei pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta. ''Considerato che ad oggi siamo di fronte ad un'inchiesta giornalistica trasferita in sede penale, preferiamo aspettare il deposito degli atti da parte della Procura per confrontarci su una base concreta'', sottolinea il difensore.

Gianluca Savoini è accusato di corruzione internazionale nell'ambito dell'indagine della procura di Milano sulla presunta trattativa per fondi alla Lega da parte della Russia. Il presidente dell'associazione LombardiaRussia e' considerato dall'accusa colui che si e' presentato come intermediario nella compravendita di carburante a prezzo scontato dalla Russia, per ottenere fondi per la Lega, durante una riunione svoltasi lo scorso 18 ottobre all'hotel Metropole di Mosca.