Lega: serve un presidio delle forze dell'ordine e dell'esercito in piazza Tirana



Municipio 6, la Lega ha presentato una mozione per un presidio permanente delle forze dell'ordine e dell'Esercito in piazza Tirana e via Odazio.



"Il tema sicurezza nel quadrilatero Tirana-Inganni-Lorenteggio-Odazio-Giambellino è un problema che da anni attanaglia onesti cittadini e commercianti", hanno denunciato i consiglieri leghisti che hanno chiesto - alla luce anche dei recenti fatti avvenuti nel quartiere - che il presidente del Municipio 6 si attivi presso le autorità competenti per istituire al più presto un servizio di presidio permanente in piazza Tirana.



Per questo i consiglieri della Lega Nord durante la seduta del Municipio 6 hanno protestato con dei cartelli in cui si chiede maggior sicurezza per una zona dove la "sicurezza reale è fortemente compromessa" insieme alla "normale socialità e vita del quartiere".