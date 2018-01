"Lègami", la mostra di Katiuscia Papaleo al Museo Arte e Scienza di Milano

"Lègami", la mostra di Katiuscia Papaleo

Il Museo d'arte e scienza di Milano presenta "Lègami: quando la pittura abbraccia la poesia e il teatro", personale di Katiuscia Papaleo. Vernissage il 27 gennaio alle 17 in via Quintino Sella 4.

La mostra è descritta come un magico percorso fra le opere della pittrice con lo straordinario collante di musica e teatro. L’inaugurazione della personale avrà inizio alle 17 nella splendida cornice della sala degli Arazzi. Si esibiranno gli artisti Ernesto Gallarato, scrittore, Michela Turrisi e Andrea Bonati, attori e il QuintettoCeltico, orchestra. Organizzatrice della serata Chiara Ponzone.

La pittura surrealista dell’artista Katiuscia Papaleo è carica di novità e soprattutto di personalità, che trova la sua massima espressione in lavori dal sapore arcano, atemporali, che narrano di storie, luoghi e personaggi fuori dal nostro tempo, ameni, incantati, che sembrano provenire da dimensioni altre, quelle dei nostri sogni e della nostra mente. Le sue immagini scaturiscono indubbiamente dalla cultura ricollegabile all’iconografia surrealista, da cui tuttavia si differenzia per un atteggiamento personale e originale. Le sue forme d’arte infatti possiedono l’impronta di un’aura onirica associata al surrealismo, ma sono decisamente uniche sul piano strutturale e dal punto di vista grafico e cromatico. Una pittura dunque “visionaria” che sconfina tra le simbologie e le allusioni del surrealismo per creare alla fine qualcosa di veramente unico e sensazionale.

La mostra sarà visitabile gratuitamente da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio 2018

Info: info@museoartescienza.com oppure 02.72022488